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        Haberler Gündem Politika YRP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı tutuklandı   | Son dakika haberleri

        YRP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı tutuklandı  

        Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı  

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:12
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        YRP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı tutuklandı  
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        İHA'nın haberine göre; olay, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, görüşmek üzere Belediye Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ün makam odasına gitti.

        Görüşme sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karataş, sehpa üzerinde bulunan bakır şekerlikle Öztürk'ün başına vurdu.

        Başından yaralanan Latif Öztürk'ün yardım istemesi güvenlik görevlilerince Ali Karataş belediye binasından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. YRP İl Başkanlığı tarafından görevinden alındığı duyurulan Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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