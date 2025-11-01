Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya YPG'nin döşediği mayın nedeniyle 1 Suriye askeri hayatını kaybetti | Dış Haberler

        YPG'nin döşediği mayın nedeniyle 1 Suriye askeri hayatını kaybetti

        Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü tarafından döşenen mayınları temizlemeye çalışan 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 22:52 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        YPG'nin döşediği mayın nedeniyle 1 Suriye askeri hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye'de Halep ilinin doğusunda Tişrin Barajı yakınlarında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan bir Suriye ordusu mensubu yaşanan patlamada yaşamını yitirdi.

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresine SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen bir mayının patladığını bildirdi.

        Kaynak, bölgede mayın temizleme çalışmaları yürüten Suriye ordusuna bağlı bir askerin patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini aktardı.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Habertürk Anasayfa