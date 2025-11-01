YPG'nin döşediği mayın nedeniyle 1 Suriye askeri hayatını kaybetti
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü tarafından döşenen mayınları temizlemeye çalışan 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.
Suriye'de Halep ilinin doğusunda Tişrin Barajı yakınlarında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayınları temizlemeye çalışan bir Suriye ordusu mensubu yaşanan patlamada yaşamını yitirdi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri bir kaynak, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresine SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen bir mayının patladığını bildirdi.
Kaynak, bölgede mayın temizleme çalışmaları yürüten Suriye ordusuna bağlı bir askerin patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada hayatını kaybettiğini aktardı.
*Fotoğraf: İHA, temsilidir