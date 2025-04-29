Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'nin faslı forveti Youssef En-Nesyri, son dönemde gol yollarında etkisiz kaldı.
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Fenerbahçe'de 2025 yılının ilk aylarına damga vuran Youssef En-Nesyri, bir süredir golle buluşamadı. Faslı oyuncu, son 9 resmi maçta ağları sarsamadı.
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En-Nesyri, son golünü 2 Mart'taki Onvo Antalyaspor maçında kaydetti. 27 yaşındaki forvet, sonraki süreçte ligde oynanan 6 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.
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Faslı futbolcu, kupadaki Galatasaray ve Avrupa Ligi'nde iki Rangers maçında da sessiz kaldı.
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Çalışmalarına devam eden En-Nesyri, Beşiktaş derbisiyle birlikte çıkışa geçmek istiyor.
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Teknik heyetin, tecrübeli oyuncuyla yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
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Antrenmanlarda yan top çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi. Jose Mourinho'nun, derbide kanatlarda yapılacak ortalarda En-Nesyri'yi etkili kullanmayı düşündüğü ifade edildi.
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Youssef En-Nesyri, bu sezon 31 maçta forma giydi. 26 kez fileleri havalandıran Faslı oyuncu, 5 de asist yaptı.