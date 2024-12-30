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        Haberler Gündem Güncel Yörük Türkmen Vakfı Denizli Şubesi açıldı | Son dakika haberleri

        Yörük Türkmen Vakfı Denizli Şubesi hizmete açıldı

        Yörük Türkmen (Yör-Türk) Vakfı Denizli Şubesi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Yör-Türk Vakfı Denizli İl Başkanı Hüdai Sarı, "Denizli merkez açılışının ardından Buldan, Güney, Sarayköy ve Acıpayam gibi ilçelerimizde peş peşe açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün üyelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:48
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        Yörük Türkmen Vakfı Denizli Şubesi açıldı
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        Geçen günlerde kuruluş aşamalarını tamamlayan Yörük Türkmen (Yör-Türk) Vakfı, il başkanlığı ofisini Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde tören ile açılışını yaptı.

        Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, Doç. Dr. Devrim Alkaya, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve üyeleri katılım sağladı.

        Açılışlara devam edeceklerini ve mutlu olduğunu ifade eden Yör-Türk Vakfı Denizli İl Başkanı Hüdai Sarı, şunları söyledi:

        "Denizli merkez şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz. Buradaki açılıştan önce Honaz'da açılış gerçekleştirmiştik. Şimdi Denizli merkez açılışının ardından Buldan, Güney, Sarayköy ve Acıpayam gibi ilçelerimizde peş peşe açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün üyelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum."

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