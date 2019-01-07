Son olarak Araf 2 yönetmeni Biray Dalkıran, ‘’Çok güzel bir korku filmi oldu. İnsanların muhakkak izlemesi gereken bir film. Biz olan, yaşanan bir olayı beyaz perdeye taşıdık. Olayın yaşandığı tarihteki koltuğu bile kullandık filmimizde" derken mısır-bilet polemiği için ise, ‘’Cem Yılmaz haklı. Ben de söylüyorum; biletler 15 TL'ye sabitlensin" dedi.