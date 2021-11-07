"SÜLEYMAN DEMİREL 45 DAKİKA NİKAHI BEKLEDİ"

Harun Özakıncı ile 1994-1997 yılları arasında evli kalan Evcimik, nikah günüyle ilgili şunları söylemişti:

Süleyman Demirel 'Sen evlenince şahidin olacağım' derdi. Düğünü Etiler’de yaptık. Süleyman Bey benim şahidim, eski İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da Harun’un şahidiydi. Nikah memurunu bekliyoruz, ortada yok. Allah rahmet eylesin, Süleyman Bey nikahın kıyıldığını göreceğim diye 45 dakika bekledi. Nikah memuru da gelemiyor, yollar kapalı, Cumhurbaşkanı bizde olduğu için! Sonunda geldi ama enteresan bir geceydi.