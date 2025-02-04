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        Haberler Gündem Güncel Yolcu otobüsü alevlere teslim! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü alevlere teslim!

        Batman'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olayda durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:40
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        Yolcu otobüsü alevlere teslim!
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        Batman'da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde bir tur şirketine ait olduğu belirtilen yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüsü saran alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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