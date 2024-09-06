Yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Erzincan'da C.P'nin kullandığı Erzincan Belediyesi'ne ait yol süpürme aracı, Geçit Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Cemal Gürsel Kavşağı'nda, 14 yaşındaki Yusuf Altan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Yusuf Altan K. ile motosikletteki T.U.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.