YÖKDİL sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos’ta düzenlendi. Puanlarını merak eden adaylar, 2024 yılının ikinci ve son YÖKDİL sınavı sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. 2024 YÖKDİL/2 sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?