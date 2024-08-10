YÖKDİL 2 sınavı Pazar günü gerçekleştirilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Peki, YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika ve kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...