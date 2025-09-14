Doğal antibiyotik sarımsaktan C vitamini deposu kiviye kadar pek çok besin, çocuklarınızın okul döneminde enerjik ve sağlıklı kalmasını sağlayabilir.

ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN DOĞAL YÖNTEMLER

Okul çağındaki çocuklar, kalabalık ortamlarda vakit geçirdikleri için enfeksiyonlara daha kolay yakalanabiliyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise onları hem hastalıklardan koruyor hem de kışı daha rahat geçirmelerine yardımcı oluyor. İşte çocukların bağışıklığını doğal yollarla destekleyecek bazı öneriler:

ZERDEÇAL VE ZENCEFİLİ YOĞURTLA TÜKETİN

Zerdeçal ve zencefilin antioksidan etkileri, ev yapımı yoğurdun probiyotik gücüyle birleştiğinde çocuklar için oldukça faydalı bir karışım ortaya çıkar. Her gün 1 kase yoğurdun içine 1’er çay kaşığı zerdeçal ve zencefil eklemek, çocukların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Yoğurdun evde, doğal maya ile hazırlanması ise en önemli noktadır.

KEFİRİ MEYVE İLE TATLANDIRIN

Bağışıklık dostu kefir, probiyotik ve prebiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Her gün 1 çay bardağı kefir tüketmek çocukların bağışıklığını güçlendirir. Eğer çocuklar sade kefirin tadını sevmiyorsa içine meyve püresi ekleyerek daha cazip hale getirilebilir.

KİVİYİ PEKMEZLE YEDİRİN Kivi, C vitamini bakımından en zengin meyvelerden biridir. C vitamini hem bağışıklığı güçlendirir hem de demir emilimini artırır. Pekmez de demir açısından oldukça değerlidir. Çocuğunuza kivi üzerine pekmez sürerek yedirmeniz, demir emilimini artırarak bağışıklığı iki kat güçlendirir. BAL VE ARI SÜTÜ İLE ETKİYİ ARTIRIN Bal tek başına oldukça faydalıdır ancak arı sütü ile birleştiğinde etkisi daha da artar. Her sabah 1 çay kaşığı balın içine arı sütü eklemek çocukların bağışıklığını destekler. Ancak arı sütü, 3 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir. REKLAM BALIKLA HEM ZİHİN HEM BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİR Balık, zengin selenyum içeriği sayesinde hem bağışıklığı korur hem de çocukların okul başarısını artırır. Haftada 2-3 kez balık tüketmek, konsantrasyonu ve vücut direncini artırır. Selenyum ayrıca ceviz, fındık, yumurta, tam tahıllar ve süt ürünlerinde de bulunur. YUMURTA İLE ZİNDE KALMASINI SAĞLAYIN Yumurta, anne sütünden sonra en değerli protein kaynaklarından biridir. A, D, E ve B12 vitaminleriyle birlikte demir açısından da zengindir. Çocuğunuzun her gün omlet, menemen veya haşlanmış şekilde 1 adet yumurta yemesi hem sağlıklı büyümesine hem de zeka gelişimine katkı sağlar.

FAST FOOD YERİNE EV YEMEĞİ PİŞİRİN Hazır gıdalar, şekerli yiyecekler ve fast-food çocukların bağışıklığını zayıflatır. Bunun yerine ev yemekleri tercih edilmelidir. Çocuklara evde yapılmış köfteyle hamburger, süt eşliğinde kek ya da yoğurtlu muz karışımı gibi sağlıklı seçenekler sunulabilir. Yoğurt ve muz birlikte tüketildiğinde güçlü bir probiyotik-prebiyotik etki yaratır. SOĞAN VE SARIMSAK Soğan ve sarımsak 'doğal antibiyotikler' olarak öne çıkan besinlerdir. Sarımsak, içeriğindeki allisin sayesinde doğal antibiyotik etkisi gösterir. Yemeklere çiğ olarak eklendiğinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve ileride astım riskini azaltır. Görsel Kaynak: istockphoto