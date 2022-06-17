Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir. İkinci oturum TYT saat 10.15’te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir. Üçüncü oturum YDT ise saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.