YKS tercih tarihleri 2025: YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS tercih tarihleri gündeme geliyor. Yaklaşık 2.5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS tercihleri için tarih verildi. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyenler puan durumuna göre tercih yapacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih, kontenjan ve taban puanlarına ilişkin detayları içeren tercih kılavuzu kullanacak. Peki YKS tercih tarihleri belli mi? 2025 YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?
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YKS tercih tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavlarına katılım oranı yüksekti. Tercih döneminde ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda üniversitelerin bölümleri, kontenjanları ve taban puanları yer alacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. Peki YKS tercihleri ne zaman, üniversite tercihi nasıl yapılır?
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2025 YKS ÜNIVERSITE TERCİHLERIİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.
2025 YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversitelere yerleşeceklerin eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayacaklarına ve ülkede faydalı görevler üstleneceklerine inandığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
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"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
30 Temmuz-11 Ağustos'ta yapılacak olan tercihlerde adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.
Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.