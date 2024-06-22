2024-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacak. Bu kontenjan ve koşullar “2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.