YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercihlerin olup olmayacağı adaylar tarafından merak konusu oldu.



Geçen yıl adaylara ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.