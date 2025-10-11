Yivli Minare çevresindeki çıkarılan mezarlardan 3'ü koruma altına alındı

Yivli Minare'nin Antalya'nın en önemli simgesi olduğunu vurgulayan Pervaneli, şöyle konuştu:

"Camisinin de adı 'Yivli Minare'den geliyor. Armağan Medresesi'nden bize pek çok yapı kalmış ama en önemlisi taç kapı. Taç kapının onarımı yine özgün haliyle yapıldıktan sonra bu alanda güzel bir çevre düzenlemesi yaptık ve bu çevre düzenlemesi esnasında birden fazla mezar ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla bu mezarların 3'ünü koruma altına aldık. Mezarların tam dönemi belli değil. 1200, 1300'lü yıllar olduğu düşünülüyor. Bu mezarların içerisinde ancak 3'ü korunacak durumdaydı."