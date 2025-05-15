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        Haberler Gündem Güncel Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha! | Son dakika haberleri

        Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha!

        Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Ç.K. adlı kadın, vücuduna kene yapıştıktan sonra rahatsızlandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:35
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        Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha!
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı.

        Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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