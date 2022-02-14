Turneye çıkıyor

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BKM Mutfak ve Globe Live organizasyonunda düzenlenen ve sabırsızlıkla beklenen oyun seyircileriyle buluşmak için gün sayıyor.

Yılmaz Erdoğan’ın gündemden ele aldığı konular ve her biri birbirinden keyifli yeni anektodlarla zenginleşen gösterisi seyirciyi 2,5 saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor.

3 yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar sahnelere dönen Yılmaz Erdoğan’ın turne takvimi şöyle: 3 Mart Ankara, 4 Mart Eskişehir, 9 Mart Kayseri, 10 Mart Konya, 18 Mart Bursa, 20 Mart İzmir, 30 Mart Uşak, 31 Mart Antalya.