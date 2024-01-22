Yıldızlar Bana Uzak ekranlara veda etti! Yıldızlar Bana Uzak 5. bölüm yayınlanacak mı?
Yıldızlar Bana Uzak ekranlara veda etti. Dizinin izleyicileri merak içerisinde son bölümün ardından dizinin 5. bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak neden final yaptı? Yıldızlar Bana Uzak 5. bölüm yayınlanacak mı? İşte merak edilen soruların cevabı...
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Yıldızlar Bana Uzak dizisi geçtiğimiz akşam 4. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümün ardından dizinin izleyicileri merak içerisinde 5. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Diziyle ilgili final kararı alındı. Peki, Yıldızlar Bana Ucak 5. bölüm yayılanacak mı? Yıldızlar Bana Uzak neden final yapıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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YILDIZLAR BANA UZAK 5. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Yıldızlar Bana Uzak 4. bölümü ile geçtiğimiz akşam final yaptı. Dolayısıyla dizinin 5. bölümü yayınlanmayacak.
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YILDIZLAR BANA UZAK NEDEN FİNAL YAPTI?
Yıldızlar Bana Uzak dizisinin neden final yaptığıyla ilgili yapımcı kuruluştan açıklama gelmemesine rağmen reytinglerde düşüş nedeniyle final yaptığı düşünülüyor.
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YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.
Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.