R\u00fczgar\u2019\u0131n Ada\u2019ya a\u015fk dolu bak\u0131\u015flar\u0131 dikkat \u00e7ekerken, \u201cAda\u2019n\u0131n ge\u00e7mi\u015fiyle ilgili ger\u00e7ekler ortaya \u00e7\u0131kacak m\u0131?\u201d sorusunun yan\u0131t\u0131 merakla bekleniyor. Ta\u015fradan \u0130stanbul\u2019a g\u00f6\u00e7 etmi\u015f ve tek ba\u015f\u0131na ayakta kalmaya \u00e7al\u0131\u015fan gen\u00e7lerin; vicdan ve a\u015fklar\u0131 aras\u0131nda kalarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n hikayesinin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 A\u015fk A\u011flat\u0131r, her Pazar Show TV\u2019de ekrana geliyor. A\u015eK A\u011eLATIR\u2019IN YEN\u0130 B\u00d6L\u00dcM\u00dcNDE NELER OLACAK? Nal\u00e2n ve Mert\u2019in \u00f6p\u00fc\u015ft\u00fcklerini g\u00f6ren Ada, Nal\u00e2n\u2019la y\u00fczle\u015fir. Nal\u00e2n, Ada\u2019n\u0131n g\u00f6rd\u00fcklerini Yusuf\u2019a anlatmas\u0131na engel olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Ada Yusuf\u2019a bu ger\u00e7e\u011fi s\u00f6yleyip s\u00f6ylememekte karars\u0131z kal\u0131rken k\u00f6t\u00fc bir s\u00fcrpriz onu beklemektedir; Mustafa, \u0130stanbul\u2019a gelmi\u015ftir. Di\u011fer yanda Nihal ve Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ada\u2019n\u0131n ge\u00e7mi\u015fiyle ilgili \u00e7ok \u00f6nemli bir s\u0131rr\u0131 fark eder. Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ada\u2019ya kim oldu\u011funu s\u00f6yleme karar\u0131 al\u0131r. Yusuf ise kalbine daha fazla s\u00f6z ge\u00e7iremeyece\u011fini anlar, Nal\u00e2n\u2019dan ayr\u0131l\u0131p Ada\u2019yla birlikte olmaya karar verir. Ancak Ada\u2019yla konu\u015fmaya giderken beklemedi\u011fi bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok olur. MF Yap\u0131m imzal\u0131 A\u015fk A\u011flat\u0131r\u2019\u0131n ba\u015frollerini Deniz Can Akta\u015f, Hafsanur Sancaktutan ve Ya\u011f\u0131z Can Konyal\u0131 payla\u015f\u0131yor. A\u015fk A\u011flat\u0131r\u2019\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc Pazar ak\u015fam\u0131 saat 20.00 de Show TV de! \u0130\u015fte A\u015fk A\u011flat\u0131r \u0131n 6. B\u00f6l\u00fcm 2. Tan\u0131t\u0131m\u0131: \r \u00a0