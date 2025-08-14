Habertürk
        Yıldırım ailesinin Bodrum tatili devam ediyor

        Yıldırım ailesinin Bodrum tatili devam ediyor

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan ile çıktığı Bodrum tatili devam ediyor

        Giriş: 14.08.2025 - 09:06 Güncelleme: 14.08.2025 - 09:29
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan ile çıktıkları ilk tatilleri sürüyor.

        Bodrum'da bulunan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bir iskelede objektiflere yansıdı.

        Oyuncu çift, gün boyunca güneşlendi. Bir ara sıcaktan bunalan Kaan Yıldırım, serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Daha sonra kurulanan Kaan Yıldırım, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        #Pınar Deniz
        #Fikret Hakan Yıldırım
        #Kaan Yıldırım

