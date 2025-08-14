Yıldırım ailesinin Bodrum tatili devam ediyor

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğulları Fikret Hakan ile çıktıkları ilk tatilleri sürüyor.

Bodrum'da bulunan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bir iskelede objektiflere yansıdı.

Oyuncu çift, gün boyunca güneşlendi. Bir ara sıcaktan bunalan Kaan Yıldırım, serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Daha sonra kurulanan Kaan Yıldırım, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.