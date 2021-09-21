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Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı: 'Kerem'in selamı var' diye saldırdılar! - Magazin haberleri

Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı

Geçtiğimiz aylarda Üsküdar'daki bir restoranda 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile yemek yerken iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı iddia edilen Yiğit Marcus Aral, saldırıya uğradı. Dün gece avukatıyla birlikte Taksim Polis Merkezi'nden çıkarken görüntülenen Aral, konuyla ilgili "Beş kişi bana saldırdı! Beni dövdükten sonra 'Kerem'in selamı var' dediler." ifadelerini kullandı

21.09.2021 - 11:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, saldırıya uğradı. Aral, dün gece saat 02.50'de avukatıyla birlikte Taksim Polis Merkezi'nden çıkarken objektiflere yansıdı.

  • "BEŞ KİŞİ BANA SALDIRDI!"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yiğit Marcus Aral, "Beş kişi bana saldırdı! Beni dövdükten sonra 'Kerem'in selamı var' dediler." ifadelerini kullandı.

  • "GEREKİ SAVCILIK YERİNE GETİRECEK"

    Yüzünde şişlik ve gözünde morluk olduğu görülen 32 yaşındaki Aral, sözlerini "Daha sonra saldırganlar kaçarak uzaklaştılar. Ben de karakola gelerek şikayetçi oldum. Gerekeni savcılık yerine getirecek." diyerek tamamladı.

  • NE OLMUŞTU?

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz haziran ayında iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı.

  • "İLİŞKİMİZ SAĞLIKLI DEĞİL!"

    Aral ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum.

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