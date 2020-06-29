Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerini suluboyayla resimlere aktarıyor

AA

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk sineması üzerine birçok çalışması ve kitabı bulunan Balcı, Türk filmleri arşivi ile afiş ve fotoğraf koleksiyonundaki sahneleri suluboyayla resimliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, Yeşilçam aşkını suluboya hobisiyle birleştirdiğini, Yeşilçam filmlerine ilgisinin 6-7 yaşlarında başladığını belirtti.

Lise yıllarında Türk sinema tarihi, çeşitli anı ve biyografi kitapları okumaya başladığını dile getiren Balcı, üniversite yıllarında sahaflardan fotoğraf ve afiş toplamaya başladığını ve 1300 filmlik dijital film arşivinde ağırlıklı olarak 1980 öncesinde çekilmiş filmlerin yer aldığını dile getirdi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Hobilerimi mesleğe çevirmeyi, birleştirmeyi seviyorum. Son yıllarda suluboya resim yapmaya da merak sardım. Önceleri, resim yaparken ses olsun diye arşivimden bir Türk filmi açıyordum, çünkü sessizlikte ya da müzikle çalışmayı sevmem. Daha sonra filmlerden kareleri resmedebileceğimi düşündüm. Şimdilik kendimi amatör buluyorum ancak birkaç yıl içerisinde daha iyi resimler yapabilmeyi ve Yeşilçam temalı bir sergi açmayı hedefliyorum."