Üç kuşaktır yeşil sahalarda boy göstererek futbolu gelenekleri haline getiren birçok aile bulunuyor.

Son olarak İtalya ekibi Milan'ın A takımında ilk resmi maçına çıkan Daniel Maldini, dede ve babalarının izinden giderek profesyonel futbolculuğu seçen isimleri akıllara getirdi.

Maldini ailesinin yanı sıra Pele, Alonso, Kluivert, Weiss ve Dardai ailelerinde de üç kuşak futbolcu geleneği bulunuyor.

MALDINI AİLESİ

İtalya'nın Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi.

Ailenin Milan'a kazandırdığı son isim Daniel Maldini oldu. Milan'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki Daniel'in babası Paolo ve dedesi Cesare, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor. Daniel, savunmada görev alan dede ve babasının aksine hücuma dönük orta saha pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Daniel'in kardeşi Christian da İtalya'nın alt liglerinde stoper olarak görev yapıyor.

Cesare, Milan ile 4 lig ve bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşadı. Cesare'nin oğlu Paolo ise Milan ile 7 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak aile geleneğini sürdürdü.

Hellas Verona karşısında Milan'ın A takımında ilk resmi maçına çıkan Daniel ise ailenin kulüpteki başarı geleneğini sürdürmeye çalışacak.

ALONSO AİLESİ

Real Madrid'in altyapısında yetişen ve Chelsea'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Marcos Alonso Mendoza, dedesi ve babası gibi futbol hayatını üst düzey takımlarda geçiriyor.

Sol kanatta oynayan ve 3 kez milli takımda görev alan 29 yaşındaki futbolcunun babası Marcos Alonso Pena, Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyerek birçok şampiyonluk yaşadı. Pena, futbolculuk hayatında 22 kez de milli formayı giydi.

Marcos Alonso'nun dedesi Marquitos lakaplı Marcos Alonso Imaz ise 1954-1962 yıllarında Real Madrid'de oynadı. Savunmada görev alan ve 2 kez milli formayı giyen Marquitos, Real Madrid'in 1950'li yıllarda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile İspanya Birinci Futbol Ligi'nde beşer şampiyonluk yaşadığı kadronun önemli parçalarından biriydi.

KLUIVERT AİLESİ

Surinam asıllı Hollandalı eski golcü Patrick Kluivert'ın 20 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, İtalya'nın Roma ekibinde top koşturuyor.

Ajax altyapısından yetişen hücum oyuncusu Justin Kluivert, Hollanda Milli Takımı formasını iki kez giydi.

Justin'in babası Patrick Kluivert, Ajax, Milan, Valencia, Newcastle United, Lille, Barcelona ve PSV'de görev yaparak birçok kupa kaldırdı. Oynadığı dönemin en etkili golcüleri arasında yer alan Patrick Kluivert, Hollanda Milli Takımı'nda 79 maçta 40 gol kaydetti.

Ailenin büyük ferdi Kenneth Kluivert ise tüm kariyerini Surinam'ın Robinhood takımında geçirdi. Justin'in dedesi Kenneth Kluivert, Surinam Milli Takımı'nda da görev aldı.

PELE AİLESİ

Brezilya Milli Takımı'nda 92 maçta 77 gol atan, üç kez Dünya Kupası kazanan ve tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı Pele'nin ailesinde de üç kuşak futbolcu geleneği göze çarpıyor.

Oğlu Pele'nin gelişimine büyük katkı sağlayan Dondinho, Atletico Mineiro ve Bauru gibi ekiplerde top koşturmasına karşın futbol kariyerini üst düzeye çıkaramadı.

Pele'nin oğlu Edinho ise Santos, Sao Caetano ve Ponte Preta gibi takımlarda oynadı.

DARDAI AİLESİ

Dardai ailesi, Macar futboluna üç kuşak olarak hizmet verdi.

Ailenin faal futbol hayatına devam eden üyeleri Palko ve Marton Dardai, Almanya ekibi Hertha Berlin'in alt yaş takımlarında görev yapıyor. 20 yaşındaki Palko ve 17 yaşındaki Marton, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de top koşturuyor.

Palko ve Marton'un babası Pal Dardai, ailenin en başarılı ismi olarak göze çarpıyor. Macaristan Milli Takımı'nda 61 maça çıkıp 5 gol atan Pal Dardai, kariyerinin altın dönemini yaşadığı Hertha Berlin'de 2015-2019 yıllarında teknik direktörlük yaptı.

Oğluyla aynı ismi taşıyan dede Pal Dardai ise kariyerinin büyük bölümünü ülkesinin Pecsi takımında geçirdi.

WEISS AİLESİ

Son olarak Katar ekibi El-Gharafa'da forma giyen Vladimir Weiss, kendisiyle aynı ada sahip babası ve dedesinin izinden giderek futbolcu olmayı tercih etti.

Slovakya Milli Takımı'nda 66 karşılaşmaya çıkıp 7 gol atan ve Manchester City, Bolton Wanderers, Rangers, Espanyol, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki Vladimir Weiss, ailedeki en kariyerli futbolcu olarak öne çıkıyor.

Vladimir Weiss'ın babası ve dedesi, Çekoslovakya Milli Takımı'nda forma giyse de ülke dışında büyük takımlarda görev yapmadı.