Koronavirüsle mücadeleye kendi aşısıyla dahil olmaya hazırlanan Türkiye'den beklenen haber geldi, yerli aşının ismi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Türkiye'de gerekse dünyada ilgiyle takip edilen yerli aşının ismini duyurdu.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISININ ADI NE?

Yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.