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        Haberler Gündem Güncel Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi skandalında adı geçen hastane taşlandı

        "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında adı geçen bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerde hareketlilik sürüyor. Soruşturmada adı geçen hastanelerden Esenler'deki Güney Hastanesi'nin tabelaları görevliler tarafından sökülürken, Bağcılar'daki Medilife Hastanesi de gece saatlerinde taşlandı. Hastanenin camının kırıldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:38
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          "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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          Soruşturma sürerken hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor.

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          Kapanan hastanelerde gece boyu hasta nakil işlemleri de devam etti.

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          İddiaya göre, soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı.

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          Hastanenin camlarının kırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor.

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          TABELALARI SÖKÜLDÜ

          İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi'nde ise hasta kabul edilmiyor.

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          Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı.

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          Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı.

        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
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