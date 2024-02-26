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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir adayı Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir adayı Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir adayı Kasım Gülpınar, "Halk istediği için aday oldum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 19:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:57
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        "Halk istediği için aday oldum"
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        AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

        Gülpınar şöyle konuştu:

        2018'de milletvekili olmayacağıma karar verdim. Milletvekilliğini bıraktığımı deklare etmişken. Belediye başkanlığı için girişimde bulunmak akıllıca iş değil. Çok ağır yükü olan bir iş. En son geldiğimiz noktada anketlerde ismimiz çıkınca bana 'ne düşünüyorsun, istiyor musun' dendi. Ben de 'halk istiyor mu, sayın cumhurbaşkanı istiyor mu?' dedim. Halk istedikten sonra, sayın Cumhurbaşkanı onay verdikten sonra nefis bir kenara bırakılır. Siyasetçi bir aileden geliyoruz. Ya halkın taleplerinize kulaklarınızı tıkayacaksınız ya da madem halk bunu istiyor her şeyi göze alıp 'buyrun ben geldim, sizin taleplerinizi, sıkıntılarınızı gidermek için' dersiniz.

        "CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ AKTARILDI"

        Ben aday olmak için yola çıkmadım. Benim burada kızdığım, Cumhurbaşkanına yanlış bilgilerin aktarılması. Süreçten hiçbir şekilde haberim yok. Ben Urfa ile ilgili birilerinin kanaatimi almasını bekledim. Hiçbir adaya direnç göstermedim. Bir yetkili ile 2 saat konuştum. Daha sonra başka platformda 3 saat görüştüm. Onun dışında üst düzey yetkili ile 2 saat görüştüm. En sonunda söylenen 'falanca, filanca seni istemiyor' dendi. Demek ki halkın talebi gündeme gelmeyecek, bu yanlış bir siyaset anlayış olur.

        "ÇOK ÇEŞİTLİ KESİMLERDEN BİZE DESTEK VAR"

        Sonuçta bunlar Cumhurbaşkanını temsil eden insanlar. Ayrıca Cumhurbaşkanının vaktini almaya gerek var. Onlar Cumhurbaşkanı ile görüşüyor diye düşündüm. Mevcut ismin dışında birisi önerildi. Ben bu partide kalmak istediğimi söyledim. Şu anda beni resmen kapının önüne koyuyorsunuz. Bunlar Cumhurbaşkanına doğru bilgi aktarması gereken kişiler. Urfa'nın dokusuna, yapısına uygun bir parti Yeniden Refah. Bizim esas siyasete başlangıç noktası Milli Selamet Partisi'dir. Rahmetli Erbakan hoca bizim eve gelip gitmiştir. Herkes kendi oyunu alacaktır. Bu süreçte çok çeşitli kesimlerden bize destek var. Sandığa ne kadar yansır şu anda mümkün değil. Sahada herkes gibi biz de çalışıyoruz.

        "URFA'DA ÖNCELİĞİM ŞEFFAF BİR BELEDİYECİLİK"

        Urfa'da şu anda belediyecilik anlamında, özellikle maddi konularda, yolsuzluk diyeceğim, kaynakların israf edildiği konusunda vatandaşın kanaati var. Vatandaş yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Gaza da gelmiş olabilirim. Şimdi halk diyor ki bana 'Gel' diyor. Yüzlerce bankmatik memuru olduğu söyleniyor. Ben onları korumak zorundayım. Halk liyakatli, şefkat bir belediyecilik bekliyor. Önce bu işlere girmek lazım. Sonra kentsel dönüşüm ve diğer işlere girmek lazım. Muhtemelen Yeniden Refah Partisi'nin oyu artacak. Ben sadece 5 yıllığına oy istiyorum. Sizin huzurunuzda bu taahhütte bulunuyorum. 5 sene sonra bir daha belediye başkanlığına aday olmayacağım.

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        #Kasım Gülpınar
        #Şanlıurfa
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