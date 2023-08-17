Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

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Peru ve ABD'den araştırmacılar kısa süre önce Peru'daki And Dağları'nda 40,64 santimetre uzunluğunda yeni bir yılan türü keşfetti.

Yılana, Indiana Jones ve Yıldız Savaşları'nın efsanevi oyuncusu Harrison Ford'dan yola çıkılarak 'Tachymenoides harrisonfordi' adı verildi.

Conservation International adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, yılanı keşfeden ekibin Ford'un çevre savunuculuğuna olan bağlılığını takdir etmenin bir yolu olarak bu isme karar verdiğini paylaştı.

Haberi yorumlayan 81 yaşındaki yıldız, bir başka ürpertici sürüngenin ismine ilham kaynağı olması nedeniyle esprili bir açıklama yaptı.

"BİLİM İNSANLARI BENİM ADIMI VERİP DURUYORLAR"

Ford, "Bilim insanları bu canlılara benim adımı verip duruyorlar ama bunlar hep çocukları korkutan türler oluyor. Anlamıyorum. Boş zamanlarımı kanaviçe işleyerek geçiriyorum. Fesleğenlerime ninniler söylüyorum" dedi.

Ünlü aktör ayrıca "Vahşi dünyamız hakkında hala öğrenecek çok şey olduğunu ve insanların inanılmaz derecede geniş bir biyosferin küçük bir parçası olduğunu hatırlatıyor" diye devam etti.

ZARARLI DEĞİL

Öte yandan 'Tachymenoides harrisonfordi'nin insanlara zarar vermediği belirtildi.

Yeni keşfedilen bir örümcek (Calponia harrisonfordi) ve karınca (Pheidole harrisonfordi) türüne Ford'un ismi verilmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.