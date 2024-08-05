İNSTAGRAM AÇILIYOR MU?

3 günü aşkın bir süredir erişim engeli bulunan Instagram ile yeni bir görüşme gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve Instagram yetkilileri saat 13'te görüşme yaptı.

Instagram'ın önüne 3 şart konuldu

BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşmeye başladı. Instagram'ın önüne 3 şart konuldu: Tüketici haklarına dikkat et - Katalog suçlara önem ver - PKK propagandasına "dur" de. Instagram, Türkiye'nin PKK şartını kabul etti.

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılması üzerine Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Üç gün boyunca Türkiye’deki kullanıcıların giremediği Instagram, kabine toplantısının ardından açılıyor.