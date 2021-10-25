Yeldeğirmeni Sanat'ta 'Güz Konserleri'

Yeldeğirmeni Sanat kasım ayı Çarşamba Klasikleri Serisi’nin ilk konserinde viyola ve piyano repertuarının en gözde eserleriyle açılışını yapacak. Konser seyirciye çocuk dahi Felix Mendelssohn’u, Rus romantiklerinden Mikhail Glinka’yı ve Frank Bridge'in viyola ve piyano için iki parçasını dinleme fırsatı verecek. 17 Kasım Çarşamba solo kontrbas performansı ile Onur Özkaya, Fazıl Say’ın Gece Gezintisi adlı kontrbas sonatının Türkiye`de ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. 24 Kasım Çarşamba ise ViolinCello ikilisi, Bach, Vivaldi ve Paganini gibi klasik bestecilerin eserlerinden temaları da kullandıkları sıra dışı ve yepyeni düzenlemelerini seslendirecek.

Önder Focan Trio

CAZIN ÜNLÜ İSİMLERİ YELDEĞİRMENİ SANAT SAHNESİNDE

Yeldeğirmeni Sanat’ta 5 Kasım Cuma günü Caz Yeli esintisinin ilk konuğu neyzen Burcu Karadağ, sahneyi birlikte paylaştığı caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu ile caz severlere benzersiz bir müzik akşamı yaşatacak. 12 Kasım Cuma gitarist ve besteci Mert Pekduraner, 19 Kasım Cuma ise vokalde Ayşe Gencer’in yer aldığı trio, usta trompetçi İmer Demirer ve piyanoda Can Çankaya ile sahne alacak. 26 Kasım Cuma Caz Yeli’nin ay sonu konserinde, Türkiye'de caz müziğin öncü isimlerinden olan gitar sanatçısı Önder Focan bu kez son dönemlerde birlikte çaldıkları yeni neslin en beğenilen caz müzisyenlerinden basçı Enver Muhamedi ve davulcu Burak Cihangirli ile birlikte caz severlerle buluşacak.

Burcu Karadağ

İSTANBUL OPERA TOPLULUĞU İLK KONSERİ İLE YELDEĞİRMENİ SANAT’TA

Sevilen aryalar ve operaların konser versiyonlarından bölümler seslendirecek olan İstanbul Opera Topluluğu 6 Kasım’da seyirciyi keyifli bir opera gecesine davet ediyor.

13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio, Franz Schubert’in içe dönük tutkulu dünyasını yansıtan, op. 100 Mi-Bemol Majör Piyanolu Trio’su ile dinleyici karşısına çıkıyor. 20 Kasım Cumartesi Yeldeğirmeni Sanat ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan konserde ise, tenor Aykut Yılmaz ve Polymnia Korosu yer alacak. Kasım ayının son Cumartesi Konseri’nde Akdeniz Trio, Belçikalı flüt sanatçısı Berten D’Hollander’in, Türk müziğine olan ilgilisi ile bir araya gelerek kayıtlarını gerçekleştirdikleri “Musical Turkish Delight” albümünün yurt dışında piyasaya çıkması öncesi ilk konserini gerçekleştirecek.

İstanbul Opera Topluluğu

Yeldeğirmeni Sanat’ta konserler saat 20.00’de başlayacak ve biletler Kadıköy Belediyesi’nin mobil bilet satış sayfası https://bilet.kadikoy.bel.tr/ ve Yeldeğirmeni Sanat gişesinden alınabilecek.

YELDEĞİRMENİ SANAT KASIM AYI PROGRAMI

Çarşamba Klasikleri

03 Kasım Çarşamba Yeldeğirmeni Güz Resitali 20.00

17 Kasım Çarşamba Solo Kontrbas ve Bir Premiyer 20.00

24 Kasım Çarşamba ViolinCello Duo 20.00

Caz Yeli

05 Kasım Cuma Ney’in Cazı 20.00

12 Kasım Cuma Mert Pekduraner 20.00

19 Kasım Cuma Ayşe Gencer Trio 20.00

26 Kasım Cuma Önder Focan Trio 20.00

Cumartesi Konserleri

06 Kasım Cumartesi İstanbul Opera Topluluğu 20.00

13 Kasım Cumartesi Ulucan Trio 20.00

20 Kasım Cumartesi Aykut Yılmaz ve Polymnia Korosu 20.00

27 Kasım Cumartesi Akdeniz Trio 20.00