Yazarlardan çarpıcı yorum: Beşiktaş'a ihanet etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın derbideki performansını değerlendirdi.
"MAÇIN ADAMI ORKUN KÖKÇÜ"
ERMAN TOROĞLU: "Tamam kardeşim senin futbolcun işin içine etti. Sen ne yaptın Sergen? Sen de gemiyi terk ettin. Demek ki sen de böyle şeylere hazırlıklı değilsin. Veya diyorsun ki: “Bu takımdan bir şey olmaz. Ben de çekip gideyim.” Tedesco da büyük hatalar yaptı ama onun imdadına Beşiktaşlı futbolcular yetişti. Yanlış gemi, doğru sefer oldu. “Maçın adamı kim?” derseniz, Orkun Kökçü. Fenerbahçe yönetiminin galibiyet priminden Orkun’a da vermesi gerekir." [Sözcü]
"KIRMIZI OLMASA FENERBAHÇE'NİN ÇEVİRMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYORDU"
İbrahim Yıldız: Önce Orkun sonra Sergen Yalçın. 5.dakikada gol atmışsın, 22’de ikinci golü bulmuş taraftarın coşkusu ile rakibi sahasına gömmüşsün, tecrübe dersen var, milli takım oyuncusu ve takımın kaptanısın. Rakibine yaptığın hareketin ne anlamı var. Bunu düşünecek düzeyde bir oyuncu olmasan diyecek bir şey yok. Bu kulüp sana 50 milyon Euro vermeyi gözden çıkarmış. Özel uçakla İstanbul’a getirmiş. Sen ne yaptın. Bu ikinci kırmızı kartın. 26. dakikadaki bu kart olmasa Fenerbahçe’nin maçı çevirmesi mümkün gözükmüyordu. Ya Sergen Yalçın. 10 kişi kalan bir takım bu kadar telaş ve korku ile oynar mı? Oyuna aldığın Salih’ten başka bir oyuncu yok mu? Orta sahaya direnç getirecek başka bir isim. Hamleler yanlıştı. Hiç kimse eksik kaldık falan diye taraftarı kandırmasın. Artık herkesin bu tür laflara karnı tok. Yazık oldu Beşiktaş’a. Her maç başka sorun. Şampiyonluk iddiasından gittikçe uzaklaşıyor. [Habertürk]
"BEŞİKTAŞ'A İHANET ETTİ"
AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi." [Sabah]
"BU BÜYÜK TARAFTARDAN UTANIN!"
SİNAN VARDAR: "Maç berabere bitebilir miydi derken, Emirhan'ın yaptığı o büyük hata gecenin kaderini belirledi. İyi başlayan bir derbinin, Beşiktaşlı taraftarlar için anlatılamayacak bir kabusa dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milyon dolarların sokağa döküldüğü bir sezon daha bitti! Söylenecek, yazılacak çok şey var... Beşiktaş bir bir eriyor. Yönetimiyle, kaptanıyla, teknik direktörüyle... Bu camia, bu berbat tabloyu hak etmiyor. Beşiktaşlılar üzülüyor, ama kimin umurunda? Bu büyük taraftardan utanın!" [Fotomaç]
"YAPMA ANNEM, YAPMA!"
TURGAY DEMİR: "Allah'tan Fenerbahçe kulübesinde de bir başka Sergen Yalçın vardı da fark olmadı. Beşiktaşlılar olarak cümlemize geçmiş olsun ve artık lig yarışında yokuz!... Sergen'e, takımı düzeltmesi için ikiüç transfer sezonu lazımmış!.. Öyle diyor bizzat kendisi… O zaman ben de zamanında aynı açıklamayı yapan Solksjaer'e söylediği sözlerle cevap vereyim Sergen Yalçın'a... Yapma annem, yapma… Burası Beşiktaş. yarıştan koptun mu bay bay!..." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ HAVLU ATTI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Beşiktaş dün lige havlu attı, fazla eleştirmek istemiyorum ama Sergen Yalçın haklı bir kırmızı karttan sonra niye kart gördü? Takımının başında bulunamadı, tribüne çıktı! İki kere TV'deki programlarımda eleştirmiştim 'Neden Mert Günok'tan kaptanlık alınıp Orkun'a verildi' diye.. Bu konuda da haklı çıktım." [Sabah]
"GEREKSİZ PANİK VE GERİLİM"
ENGİN VEREL: "İlk yarıda iki takımın kalecisinin de vasat olduğunu, hakemin de Oosterwolde'ye göstermesi gereken sarıyı es geçtiğini söylemeliyim. Zaten o sarıyı gösterse tansiyon bu kadar yükselmezdi. Ama yüksek tansiyon Beşiktaş'ın aleyhine oldu.
İkinci yarıda daha derli toplu bir Beşiktaş, buna karşılık 11 kişi olmanın avantajını kullanamayan bir Fenerbahçe vardı. Beşiktaş zaman zaman öne geçecek net fırsatları bulsa da hücumda çoğalamadığı için bunları harcadı.
Fenerbahçe net fırsatları kaçırdıktan sonra olmadık pozisyonda öne geçti. Çok eleştirilen John Duran, bu önemli deplasmanda kilidi açan oyuncu oldu. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öndeyken, gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı gereksiz panik ve gerilimin yüzünden derbiyi kaybetti." [Akşam]
