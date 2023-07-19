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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Yazar ve şair Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti

        Yazar ve şair Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti

        Bir süredir kanser tedavisi gören şair, yazar, gazeteci, tercüman Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 21:47
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        Şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti
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        Yazar, Şair ve gazeteci Roni Margulies yaşamını yitirdi. 68 yaşında hayata veda eden Margulies bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

        YUNUS NADİ ŞİİR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

        Yazar ‘Her Rind Bilir’ (1991), ‘Gün Ortasında’ (1992), ‘Mağrur Olma Padişahım’ (1994), ‘Bilirim Niye Yanık Öter Ney’ (1996), ‘Elsa’ (2000), ‘Saat Farkı’ (2002), ‘TK1980’ (2006) başlıklı şiir kitapları kaleme almıştı.

        HAYATININ BİR KISMINI LONDRA'DA GEÇİRMİŞTİ

        Margulies’in ‘Bugün Pazar Yahudiler Azar’ adlı deneme kitabında İstanbullu Yahudiler’in 1950-1970 yılları arasındaki yaşamından kesitler aktarmış, bu kitabı en çok ilgi çeken eseri olmuştu. ‘Saat Farkı’ ile Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü alan yazar, Ted Hughes, Philip Larkin ve Yehuda Amihay’ın şiirlerini Türkçeye çevirip kitaplaştırdı. Siyasi yazıları ise ‘Şiir’, ‘Yahudilik Vesaire’, ‘Larda Yüzen Al Sancak’ ve ‘Kalpsiz Dünyanın Kalbi’ adlı kitaplarda topladı. 1955’te İstanbul’da dünyaya gelen Roni Margulies yaşamının bir kısmını Londra’da geçirdikten sonra İstanbul’a dönmüştü.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Roni Margulies
        #haberler
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