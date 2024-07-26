Yazar ve şair Afşar Timuçin vefat etti - Magazin haberleri

Yazar ve şair Afşar Timuçin vefat etti - Magazin haberleri

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Hayal Yayınları, sosyal medya hesabından yazar Afşar Timuçin'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada; "Birlikte çalışma imkânına eriştiğimiz değerli ağabeyimiz, yazar, şair, çevirmen ve filozof Afşar Timuçin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bulut Yayınları'ndan alınan bilgiye göre; 'Böyle Söylenmeli Bizim Türkümüz', 'Gece Gelen Eski Dost' ve 'Denizli Pencere' gibi öykü, şiir ve roman türünde eserleriyle tanınan Timuçin, 28 Temmuz Pazar günü Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek.

PEN şiir ödülü usta edebiyatçı, 1939'da Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Afşar Timuçin, 1967'de eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti. Afşar Timuçin, 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'de İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1968 - 1970 arasında Fransızca üzerine eğitim verdi. 1981'de doçent, 1992'd profesör olan yazar, bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Kocaeli Üniversitesi'nden 2006'da emekliye ayrılan Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergisinde şiirleri yayımlandı.