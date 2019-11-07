Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizileri reyting sırası için yarışıyor. Kanalların 7 Kasım Perşembe yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çakallarla Dans 4

22:15 Fantastik Canavarlar

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

23:45 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

00:15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kurtlar Vadisi Vatan

22:25 Şampiyon

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye