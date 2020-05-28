Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Ev Yapımı ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 28 Mayıs 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor (tekrar)

23.30 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 GORA (yerli film)

22.45 KORA (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Mekanik 2: Suikast (yabancı film)

22.15 Taksi 5 (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kara Kule (yabancı film)

21.15 Stratton (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Ev Yapımı (yeni bölüm)

22.30 Soru Küpü

TV8 YAYIN AKIŞI

15.45 Lezzet Düşkünleri (Yeni yarışma)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)