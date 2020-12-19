Yavuz bu bölüm de şaşırtmaya devam etti!

Ramo'dan kaçan Yavuz'un, beklenmedik bir saldırı sonucu arabasının patlamasıyla bir an öldüğü düşünüldü ancak finalde hayatta olduğunun görülmesi ters köşe yaparak herkesi şoke etti. Yavuz'un aracı patladıktan sonra Ramo, halasını kaybettiği yere gelirken, o anlarda Ramo'yu takip eden birinin olduğu görülmesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Oğlunun intikamını isteyen Vasili'nin babası ise tehditler savururken, Yavuz'un onun yanına gelmesi şimdiden gelecek bölümde ikilinin yapacakları konusunda büyük merak uyandırdı.
Yavuz hayatta;
SOSYAL MEDYA #YÜZLEŞME DEDİ!
Ramo, dün akşam yayınlanan 25. bölümüyle ABC1 20+'da 6.06 izlenme oranı (rating),12.00 izlenme payı (share),AB'de 4.87 izlenme oranı (rating),10.26 izlenme payı (share),Total’de 6.71 izlenme oranı (rating),13.39 izlenme payı (share) elde etti. #Yüzleşme etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.
RAMO VE AİLESİ, YAVUZ'UN PEŞİNDE!
Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo, ailesi ile birlikte harekete geçerek Yavuz'un evine baskın yaptı ancak kendisini evde bulamadı. Takibine devam eden Ramo, sonunda bir iz yakaladı ve Yavuz'un sahte pasaport alacağını öğrendi. Bunun üzerine buluşma yerine ailesiyle birlikte giden Ramo, hazırlıklarını yaptı anca Hasan'ın tek başına hareket etmesi sonucu Yavuz yine kaçmayı başardı.
Yavuz yine kaçmayı başarıyor;
RAMO, ÇİLİNGİR İLE TANIŞTI!
Ramo, Yavuz'u yakalatabilmek için Çilingir'e gitmeye karar verdi. Çilingir, İstanbul'un her yerine Yavuz'un fotoğrafını üzerinde çarpı işaretiyle birlikte gönderdi ancak Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi. Çilingir'in kurallarını kabul eden Ramo'nun ise aslında planı, hem Yavuz'u yakalamak hem de Çilingir'in düzenini bozmaktı.
YAVUZ'UN ARABASINA SALDIRI!
Çilingir'den Yavuz'un yerini öğrenen Ramo, hemen harekete geçti. Yavuz'u arabayla kovalayan Ramo'nun takibi ise yoldaki bir barikatla son buldu ve barikatın arkasından ateş edilmesi sonucu Yavuz'un arabası havaya uçtu. Solukları kesen bu anlardan sonra Yavuz'un öldüğü düşünüldü.
"Ensendeyim Yavuz..."
Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
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