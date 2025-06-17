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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcılar ve araç sahipleri dikkat! Altın ve petrol fiyatları yükselişte: Akaryakıtta tabele değişebilir - İş-Yaşam Haberleri

        İsrail ve İran çatışmalarında 5. gün: Altın ve petrol fiyatları yükselişte

        İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. gününde tüm şiddetiyle sürerken altın ve petrol fiyatları yükseliyor. Ons altın 3 bin 385 olurken brent petrol 73,60 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:02
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        Altın ve petrol yükselişte
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        İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenleyerek başlattığı çatışmalar 5. gününde devam ediyor.

        İki taraf da birbirine hava saldırılarında bulunurken, İsrail Tahran'ın, İran da Tel Aviv'in boşaltılmasını istedi.

        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
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        GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?

        İsrail ile İran arasındaki gerilimi izleyen yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Altının Onsu yüzde 0,29’a kadar artarak 3 bin 394 dolar seviyesini aştı. Nisan ayında kırılan rekorun yaklaşık 100 dolar altında işlem gören altın, üst üste altıncı aylık yükselişine doğru ilerliyor; bu, son 20 yılın en uzun yükseliş serisi olabilir.

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        Gram altın 4 bin 294 TL , çeyrek altın 7 bin 21 TL Cumhuriyet altını ise 28 bin TL'den alıcı buluyor.

        PETROL'DE ARZ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

        İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,51 yükselişle 73,60 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

        Motorine zam geldi
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        BİTCOİN ORTA DOĞU GERİLİMİNE RAĞMEN YÜKSELİŞTE

        Son günlerde rekor seviyesi olan 111.970 dolara yaklaşan en büyük kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle cuma günü yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmişti. Dün yüzde 3,1 artışla 106.700 dolara yükselen Bitcoin’in fiyatı TradingView verilerine göre, bu sabah da artışını sürdürerek 107.346 dolardan işlem görüyor.

        BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

        Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,06 yükselişle 9.356 puandan başladı.

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