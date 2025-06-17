İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran gecesi başlattığı saldırılara İran'ın misilleme yapmasıyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi. İsrail ve İran hattında sabah yeni patlama sesleri duyuldu.

İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler...

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İran basını, sabah saatlerinde Tebriz'de iki büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

İSRAİL İRAN'DAN YENİ FÜZE ATILDIĞINI DUYURDU

İsrail de sabah saatlerinde İran'dan yeni füze atıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

İSRAİL İRAN'IN EN ÜST RÜTBELİ ASKERİ YETKİLİLERİNDEN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ

İsrail, İran'ın savaş zamanı genelkurmay başkanı olarak göreve gelen ve İran'ın en üst rütbeli askeri yetkililerinden Ali Şadmani'yi gece boyu düzenledikleri saldırılarda öldürdüklerini duyurdu.

İran, Şadmani'nin ölümüyle ilgili İsrail'in iddialarının henüz doğrulamadı.

Şadmani, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden General Gulam Ali Reşid’in yerine atanmıştı.

İSRAİL İRAN DEVLET TELEVİZYONU BİNASINI VURDU

İsrail dün akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu binasını vurdu, İran Dışişleri Bakanı bu saldırının 'korkaklık ve çaresizlik' olduğunu söyledi. İsrail'in saldırısının ardından "İran, İsrail topraklarına tarihin en büyük ve en yoğun füze saldırısına hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İran, gece saatlerinde, Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef alan kombine insansız hava aracı ve füze operasyonları başlattı ve saldırıların sabaha kadar süreceğini söyledi. REKLAM İran'ın saldırılarının ardından İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı bildirdi. İsrail'in birçok noktasında alarmlar çalmaya başladı. Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı Haberi Görüntüle HAYFA'DAKİ PETROL RAFİNERİSİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. ÇİN VE RUSYA'DAN 'İSRAİL'İ TERK EDİN' UYARISI Çin ve Rusya, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu. Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. REKLAM Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor." ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti. RUSYA Rusya'nın İsrail Büyükelçi Anatoly Viktorov, "İsrail’de bulunan tüm Rusya vatandaşları, durum normalleşene kadar ülkeden ayrılmalı" ifadelerini kullandı. Viktorov, vatandaşlara vizesiz girebildikleri Mısır üzerinden çıkış yaparak oradan Rusya’ya uçuş bulmalarını tavsiye etti. ALMANYA Almanya, vatandaşlarını İsrail’den Ürdün’ün başkenti Amman üzerinden tahliye etmeye başlayacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tahliyeler için çarşamba günü için bir charter uçuş planlandığını açıkladı. ABD ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını İsrail, Batı Şeria ve Gazze’ye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. ABD vatandaşlarına İsrail’in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırlarına 4 kilometre mesafe içindeki alanlardan uzak durmaları da tavsiye edilirken, vatandaşlardan tetikte kalmaları ve güvenlik farkındalıklarını artıracak adımlar atmaları istendi. İSRAİL: OPERASYONUMUZ BİTMEDİ İsrail Dışişleri Bakanı Gideon, AB yetkilisi Kaja Kallas'a İsrail'in İran'daki operasyonunu bitirmediğini, tamamlamak için hareket halinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, İran'ın batısında bulunan karadan karaya füze altyapısını vurduğunu duyurdu. İSRAİL'DE 24 BİNA AĞIR HASAR ALDI İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi. Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti. Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.