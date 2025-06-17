Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı: ABD ulusal güvenlik ekibi acil toplantıya çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran hattında yaşananlar sebebiyle Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı. Beyaz Saray, Trump'ın "Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle" Kanada’daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılacağını duyurmuştu.

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANACAK

REKLAM advertisement1

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Trump'ın Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacağı ifade edildi.

Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

"WASHINGTON'A DAHA BÜYÜK BİR ŞEY İÇİN DÖNÜYORUM"

ABD Başkanı Trump, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "müzakere teklifi var" açıklamasına, "Macron neden öyle dedi bilmiyorum" yanıtını verdi.

Trump, "Macron, Washington'a İsrail-İran ateşkesi üzerine çalışmak üzere döndüğümü söyledi. Yanlış! Neden şimdi Washington'a doğru yola çıktığımı bilmiyor, ancak bunun kesinlikle bir ateşkes ile ilgisi yok. Bundan çok daha büyük." açıklamasında bulundu.

"TRUMP GERÇEK BİR SON İSTİYOR"

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda "gerçek bir son istediğini" belirterek, Beyaz Saray Durum Odası’ndan Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edeceğini ifade etti.

Kanada'dan ayrılırken İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek, "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı. Trump, "Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceksiniz. Kimse şimdiye kadar yavaşlamadı." diyerek Tahran'dan tahliyeler konusunda "insanların güvende olmasını" istediğini belirtti. "BEN BURADAN AYRILIR AYRILMAZ BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ" ABD Başkanı, zirveden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve ben buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız" dedi. Bir anlaşmaya aracılık etmesi için Orta Doğu'ya seyahat etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Trump, görüşmelerin iyi gittiğine inandığını söyledi ve "Konuşuyoruz. Telefon denen bir şeyimiz var, bu yüzden konuşuyoruz. Her zaman şahsen konuşmak daha iyidir." ifadelerini kullandı. MACRON: MÜZAKERE TEKLİFİ VAR Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın İsrail ile İran arasında bir ateşkes anlaşması olasılığını düşündüğünü söyledi. REKLAM Macron, "Gerçekten de bir araya gelip fikir alışverişinde bulunma teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş çaplı tartışmaların başlatılması için bir teklif yapıldı. Şimdi tarafların bunu takip edip etmeyeceğini göreceğiz" dedi. Macron, müzakerelerin yeniden başlaması ve sivillerin korunması gerektiğine inandığını söyledi.

Önümüzdeki birkaç saat içinde işlerin değişeceğine inanmadığını söyleyen Macron, "ancak ABD ateşkes sağlayacaklarına dair güvence verdiğinden ve İsrail'e baskı yapabildiklerinden, işler değişebilir" diye ekledi. Diğer yandan G7 Zirvesi'nden İsrail'e destek kararı çıktı. İran'a yönelik saldırıları İsrail'in başlatmış olmasına rağmen, G7 liderleri, İran'ı Orta Doğu'daki istikrarsızlık kaynağı olarak nitelendirdi ve barış ve istikrar çağrısında bulundu. TRUMP: İRAN BU SAVAŞI KAZANAMIYOR Trump, G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili, "İranlılar gerginliğin yumuşamasını konuşmak istiyor. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan konuşmaları gerek" demişti.