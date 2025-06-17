Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi: Bazı illerde fiyatlar 50 lirayı aştı... İşte 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin ve LPG fiyatları - Enerji Haberleri

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi: Bazı illerde fiyatlar 50 lirayı aştı... İşte 17 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin ve LPG fiyatları - Enerji Haberleri

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,51 yükselişle 73,60 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi.

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Zamlı fiyatlar 17 Haziran Salı günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

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Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

AYDIN

Benzin litre fiyatı: 49.65 TL

Motorin litre fiyatı: 50.90 TL

LPG litre fiyatı: 25.08 TL

BOLU

Benzin litre fiyatı: 49.24 TL

Motorin litre fiyatı: 50.31 TL

LPG litre fiyatı: 24.79 TL

BURSA Benzin litre fiyatı: 49.23 TL Motorin litre fiyatı: 50.31 TL LPG litre fiyatı: 24.79 TL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.