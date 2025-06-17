Motorine zam geldi: Bazı illerde fiyatlar 50 lirayı aştı
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Fiyat artışı ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı
İsrail ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi Orta Doğu'daki arz güvenliği endişelerini artırırken, petrol fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yükseliş eğilimini koruyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,51 yükselişle 73,60 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi.
Zamlı fiyatlar 17 Haziran Salı günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Zam ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi bazı şehirlerde motorinin litresi 50 TL'yi aştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.44 TL
Motorin litre fiyatı: 49.51 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 49.10 TL
Motorin litre fiyatı: 50.36 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 49.44 TL
Motorin litre fiyatı: 50.70 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
AYDIN
Benzin litre fiyatı: 49.65 TL
Motorin litre fiyatı: 50.90 TL
LPG litre fiyatı: 25.08 TL
BOLU
Benzin litre fiyatı: 49.24 TL
Motorin litre fiyatı: 50.31 TL
LPG litre fiyatı: 24.79 TL
BURSA
Benzin litre fiyatı: 49.23 TL
Motorin litre fiyatı: 50.31 TL
LPG litre fiyatı: 24.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.