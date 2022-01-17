Siirt’in Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde Nafi Kümek isimli şahsın pusu kurularak öldürülmesi olayının faili olan ve 16 yıldır aranan katil zanlısı Hikmet K., jandarma ekiplerince yakalandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde terör suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yapılan planlı ve kapsamlı çalışmalar yürütmekte olup, yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek maksadıyla çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucu, Hikmet K.'nin Ankara Keçiören ilçesinde ikamet edebileceği değerlendirilmiş ve firari katil zanlısının yakalanması için harekete geçildiği belirtildi. Bölgede 3 gün yürütülen kapsamlı araştırma ve takip sonucu firari şüphelinin eşkali ve adres bilgileri tespit edildiği bildirildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şafak vakti yapılan ev araması operasyonu sonucu Hikmet K. isimli şahıs, ikamet ettiği evin yatak odasında bulunan saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda yakalanan firari şahıs “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
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