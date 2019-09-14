Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Yasmin Erbil, "Sunuculuk çok iyi gidiyor, çok alıştım ekran önüne. Bu sene hem okulu, hem işimi bir arada götüreceğim. Oyunculuk teklifi de gelirse sıcak bakıyorum. Babam gayet iyi, eski günlerine döndü" diye konuştu.