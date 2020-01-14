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İstanbul'da trafiğe nefes aldırmak ve park yasak alanlara park edilen arabaları kaldırmakla görevli çekicilerin aceleci ve dikkatsiz davranmaları hayati tehlikelere yol açabiliyor... Kadıköy'de yaşanan bir olay bunun en taze örneği. Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çetinkal'ın kızı Çiğdem Cingi, dün öğle saatlerinde fatura yatırmak için Acıbadem'de yol kenarına aracını park etti.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Faturasını ödedikten dışarı çıkan Cingi, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı aracından annesinin düştüğünü gördü. Otomobilin yanına gelen Çiğdem Cingi annesini yerde yatar vaziyette görünce sinir krizi geçirdi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Leyla Çetinkal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
"KAPIDAN ÇIKARKEN ÇIĞLIKLAR DUYDUM"
AA muhabirine açıklama yapan Çiğdem Cingi, annesini arabada bırakıp faturasını yatırmaya gittiğini belirterek, şunları anlattı:
"Aracımı bir cebe park ettim. Annemi arka koltukta bırakarak faturayı ödemeye çıktım. Faturayı ödeyip çıkmam iki dakikamı bile almadı. Çünkü fatura ödeme merkezi boştu. Tam kapıdan çıkarken bir çığlık duydum. 'Arabadan çocuk düştü.' diye bağrışmaları duydum. Kapıdan çıkar çıkmaz aracımın çekici tarafından 2 metre yukarıya kaldırıldığını, annemin araçtan aşağıya düştüğünü ve yerde yattığını gördüm. Annemin yanına koştum. 'Ambulans çağırın.' diye bağırdım.
"ÇEKİCİDEKİ POLİS MEMURU ENGELLEMEK İSTEDİ"
Polis çağırmak istedim. Çekicide görevli polis memuru engellemek istedi. Ben 155'i arayarak polisi çağırdım. Annemi hastaneye kaldırdım. Annemin durumu kritik. Sağ dirsek iki tarafından kırılmış. Sağ tarafından düştüğü için sağ tarafı kırıklar içinde. Annemi ameliyata hazırlıyorlar.
"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Annem, yarın veya öbür gün büyük bir ameliyata girecek. Sorumlulardan davacıyım ve şikayetçiyim. Bundan mesul olanlar cezasını çeksin, bu işin peşini bırakmayacağım."
Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Leyla Çetinkal'ın çekici tarafından kaldırılan araçtan düşme anı yer görülüyor.
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