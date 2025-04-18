Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!

Samsun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan akşamı Gazibeyli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Servet S'nin (77), camı kırarak içeri giren 2 kişinin kendisini darp edip 4 bileziği ile 52 bin lirasını alarak kaçtıkları ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.

REKLAM advertisement1

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI AA'daki habere göre olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

BİRİ KADIN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kısa sürede gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Bülent S. (43) ile kız arkadaşı Sevilay Ç'yi (31) yakaladı. REKLAM

MAĞDURUN YEĞENİ ÇIKTI Şüphelilerden Bülent S'nin mağdurun yeğeni olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, 4 bilezik şüphelilerin sakladığı yerde bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 2 zanlının, 52 bin lirayı ise harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI Jandarmada işlemleri tamamlanan Sevilay Ç. ile Bülent S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.