13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de birçok takımda forma giyen, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, kariyeri hakkında merak edilenleri TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Evde olduğunu evde antrenmanlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Yasin, "Bizim 3 hafta oldu ve tabii ki evde çalışmak sahada çalışmak gibi olmuyor" açıklamasını yaptı.
Sahaları özlediğini belirten tecrübeli futbolcu, Sivasspor'da tecrübesini kullanmak istediğini ifade etti ve şu sözleri kullandı: Galatasaray'da 6 kupa kazandım ve tabii ki tecrübelerimi Sivasspor'da aktarmak istiyorum. Sneijder'den, Selçuk İnan'dan öğrendiklerimi... Geç geldiğim için zaten iyi giden takıma pek fazla dokunmak da istemedim. Sivasspor bu zamana kadar çok iyi geldi. Bundan sonra da kolay kolay pes etmeyeceğiz. Sezon sonunda en iyi olan takım kupayı kaldırsın" dedi.
Galatasaray dönemi ile ilgili de konuşan Yasin Öztekin, ayrılık süreci ile ilgili, "Galatasaray'ın bendeki yer çok ayrı ve orada 4 sene geçirmek çok önemliydi. Sözleşmem bitti ve başka takımlardan teklifler vardı. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Bazen insanlara güveniyorsun ve istediğin şeyler olmuyor" yorumunu yaptı.
ALDIĞI TRANSFER TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI
Bir futbolcunun her sezon iyi oynaması gerektiğine işaret eden Yasin Öztekin, aldığı transfer tekliflerini de açıklayarak; "Trabzonspor'a gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif almıştım. Göztepe'deyken de Fenerbahçe beni istemişti. Mehmet Sepil başkan vermek istemedi. Zaman zaman teklifler geldi. Türkiye'de her sezon iyi oynaman gerekiyor. İlk geldiğim süreçlerde sıkıntı yaşamıştım. Tabii sonrasında daha rahattı. 33 yaşıma girdim. Kolay değil ancak sonuna kadar oynamak istiyorum. Şu an Süper Lig tarihinde oynayan en yaşlı oyuncu kimse, onun rekorunu kırmak istiyorum" şeklinde konuştu.
YASİN ÖZTEKİN İLE KISA SORU-CEVAP
Süper Lig'de unutamadığın maç: Beşiktaş'a karşı 2-0 kazandığımız maç.
Unutamadığın gol: 2-0'lık maçta Beşiktaş'a attığım gol.
Ronaldo mu? Yasin Öztekin mi?: Tabii ki Ronaldo. Benim onunla kıyaslanmam söz konusu değil. Sneijder bana Ronaldo diyordu. (Gülerek) motive ediyordu beni.
En beğendiğin hoca: Jurgen Klopp.
Sneijder'in gidişi?: O günlerde çok üzülmüştük. Sneijder çok büyük oyuncuydu.
Sneijder: Sneijder gördüğüm en komik oyunculardan biriydi. Türk gibiydi.
Ronaldo mu? Messi mi?: Ronaldo demek istiyorum ama Messi'ye ayıp olacak. İkisine de çok saygı duyuyorum.
Pele mi? Maradona mı?: Pele.
Maradona mı? Messi mi?: Ben Messi diyeceğim. Bugünkü durumu göz önüne alıyorum ve Messi diyorum.
Hagi mi, Alex mi?: Hagi büyük bir markaydı, Alex de öyle. Ayrım yapmayacağım, ikisini de seviyorum.
Benfica maçında kaçırdığı gol: O pozisyonda topu kontrol etmek çok zordu.
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