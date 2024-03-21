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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşini öldürüp, hamile kızını yaralayan katil baba Yaşar Uçar 1,5 yıl sonra ahırda yakalandı! - Son dakika haberi

        Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yakalandı

        Elazığ'da 1,5 yıl önce oğlunun düğününde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar'ı öldüren, hamile kızını da yaralayıp kaçan Yaşar Uçar, saklandığı ahırda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:02
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        Eş katili 1,5 yıl sonra ahırda yakalandı!
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        Elazığ'da 1,5 yıl önce oğlunun düğününde salona gelip, boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uçar’ı (45) tabancayla başından vurup öldüren, hamile kızını da bacağından yaralayıp kaçan Yaşar Uçar (47), saklandığı ahırda yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Uçar’ın üstünde bir miktar döviz ve Türk Lirası ile 991 bin TL değerinde altın kemer ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olay, 14 Ekim 2022’de Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Uçar, oğlunun düğünü için geldiği salonda tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uçar’ı başından, hamile kızı M.G.’yi de bacağından vurdu.

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        Yaşar Uçar kaçarken, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasemin Uçar kurtarılamadı.

        AHIRDA SAMANLIK İÇERİSİNDE YAKALANDI

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Yaşar Uçar’ın yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akrabalarıyla görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir adrese geleceği tespit edildi. Yaşar Uçar, adrese düzenlenen operasyonda, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk Lirası, 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi. Gözaltına alınan Yaşar Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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