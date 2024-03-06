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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden İbrahim Ayel nisanda bir operasyon daha geçirecek

        Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden İbrahim Ayel nisanda bir operasyon daha geçirecek

        2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan çiçeği burnunda Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses çiftinin oğullarından İbrahim Ayel'in kalbindeki sorun nedeniyle nisanda bir operasyon daha geçirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:28
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          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

        • 2

          Yasemin Şefkatli, bugün yapılan doktor kontrolünde sonra sosyal medya hesabından ikizlerinden İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini paylaştı. Şefkatli paylaşımında şu cümlelere yer verdi; "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi."

        • 3

          İBRAHİM TATLISES DUA İSTEMİŞTİ

          İdo Tatlıses, bu paylaşımı yaparken İbrahim Tatlıses, yeni doğan ikizlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, oğlunun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."

          Fotoğraflar: Instagram, İHA

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