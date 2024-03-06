Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin ikizlerinden İbrahim Ayel nisanda bir operasyon daha geçirecek

Yasemin Şefkatli, bugün yapılan doktor kontrolünde sonra sosyal medya hesabından ikizlerinden İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini paylaştı. Şefkatli paylaşımında şu cümlelere yer verdi; "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi."