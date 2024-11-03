Yasemin Sakallıoğlu: Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum
Eşi Burak Yırtar ile Bebek'te görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu; "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum"
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, eşinin motosiklet tutkusuyla ilgili konuştu.
Ünlü komedyen; "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" diyerek kahkaha attı.
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"EVLİLİĞİM YÜRÜSÜN DİYE MOTORU SEVİYORUM"
"Eşimi motordan önce ve motordan sonra olarak ikiye ayırıyorum" diyen Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra; "Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum" diyerek esprili bir dille durumu özetledi.
Burak Yırtar da, "Yasemin, çok sever motoru ama kask takmak istemiyor. Daralıyormuş kaskın içinde" ifadelerini kullandı.
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Birlikte Karadeniz turuna çıkan çift, keyifli anlar yaşadıklarını da belirtti. Burak Yırtar; "Karadeniz harika bir yer. Yasemin de kuymak yapmayı çok sever ama en iyi yemekleri ben yaparım. Temizlikte ise Yasemin çok titizdir. Temizledikten sonra evde ona gözükmemeye çalışıyorum, gergin oluyor" diyerek güldü.
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"ERKEKLER MOTORU ÇOK SEVİYOR"
Yasemin Sakallıoğlu, "Erkekler motoru çok seviyor" diyerek kahkaha attı ve "Yanlış anlaşılmasın, ben böyle söylemedim. Erkekler iki tekeri seviyor, cesur hissediyorlar. Kariyerimi bitirmeyin, aileme bakıyorum, yanlış anlaşılma olmasın" diyerek kahkaha attı.