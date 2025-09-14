Yasemin Kay Allen, küçüklük hâliyle kucaklaştı
Yasemin Kay Allen, bir takipçisinin hazırladığı görselde yetişkin hâliyle bebek hâlini kucakladı. Allen, paylaşımında; "İçimdeki bir şeyi bir nebze iyileştirdi. Çok tatlı, teşekkürler" dedi
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir takipçisinin hazırladığı ve kendi küçük hâliyle yetişkin hâlinin kucaklaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Yasemin Kay Allen, paylaşımında şunları yazdı; "Hayır, çocuğum yok. Yetişkin hâlimin küçük bebek hâlini tuttuğu bu görsel, içimdeki bir şeyi bir nebze iyileştirdi. Çok tatlı, teşekkürler. Büyük ben, bebekliğini kucaklarsa… Bence bu, terapide de kullanılmalı. Çok tatlı."