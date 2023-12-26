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        Haberler Gündem Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte tüm merak edilenler

        Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan biyografisi

        Yaşar Okuyan, gelen vefat haberi sonrası ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Eski Bakan'nın yaşam öyküsü vefat haberi sonrası kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Peki, Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:02
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        • 1

          Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan'dan gelen vefat haberi sonrasında kmuoyunun genelinde bu osrunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Bakan Yaşar Okuyan'ın vefat nedeni de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          YAŞAR OKUYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİYDİ?

          Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Yalova Elmalık köyünde dünyaya geldi. Ailesi, Yalova'ya Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den göç eden Yaşar Okuyan aslen Rizelidir.

          26 Aralık 2023 Salı günü vefat eden Yaşar Okuyan 73 yaşındaydı.

          Ankara Atatürk Lisesi'ni bitiren Yşar Okuyan İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbarat müdürü ve köşe yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.

          1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz işadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu.

        • 3

          Türkiye'nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal'ın yanında yerini aldı.1991 yılında Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanlığı'na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yalova'nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

          Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP'tan ayrıldı. ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye girdi. 2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de 'yeşil zemin üzerinde güneş' oldu.

          2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi. 2011 yılında Yalova'dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi. Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan 2019 yılının şubat ayında CHP'ye üye oldu.

          İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan açıklamaları sonrasında 22 Şubat 2023 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

        • 4

          YAŞAR OKUYAN NEDEN VEFAT ETTİ?

          Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üç çocuk babası olan Okuyan'ın, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Okuyan evli ve üç çocuk babasıydı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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